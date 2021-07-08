Güvenli limana sığınma isteği: ABD 10Y faiz 4,5 ayın dibinde

- ABD piyasalarının hafta başı 1 günlük tatilden dönmesi sonrası küresel mali piyasaların adeta ahengi bozuldu.
- Küresel çapta yatırımcılar, riskin arttığı dönemlerde, likit olmasının yanı sıra, güvenli liman özelliğiyle de ABD 10 yıllık tahvillerine sığınmak istiyor. Takdir edersiniz ki, 10 yıl vadeli gösterge konumunda olan bu tahvilleri de almak için dolara ihtiyaç var. Alınan tahvilin faizi düşüyor, fiyatı ise yükseliyor.
- Küresel mali piyasalarda, bu 'sığınma' isteği son günlerin adeta gündemi olmuş durumda. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi dün de bültenimizde öne çıkardığımız üzere %1,2960 seviyesine kadar gerileyerek son 4,5 ayın en düşük seviyesini test etti. Teknik manada, gelinen seviyeyi oldukça önemsiyoruz. Aşağı geçilmesi durumunda bir ihtimal de olsa %1,20 seviyesi gündeme gelebilir lakin ana senaryomuzun bu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim (bakınız grafik).
- FED, ultra düşük faiz ortamından (kulaklardan fışkıran paralar ve yok denecek kadar az faizler) çıkmaya çalışırken, bunun da sinyallerini vermeye başlamışken, piyasa faizinin sert bir şekilde gerilemesi, FED'in politika duruşu ile de enflasyon dinamikleri ile de tezat oluşturuyor. Bültenlerimizde, birkaç ay önce %1,97 seviyesine doğru 10 yıllık faizin enflasyon tehdidi ile ve FED'in tonunu sertleştirmesi ile hareket etmesini beklediğimiz paylaşırken, gelişmeler ise tam ters tarafa oldu! Kafalar net değil!
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- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: