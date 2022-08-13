“Günsel, KKTC ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL’in, 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını ve etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile KKTC ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacağını vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GÜNSEL’i ziyaret ederek, KKTC’nin yerli otomobilinin seri üretim hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesisleri’ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel karşıladı. Test sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar’a, sonrasında GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “GÜNSEL, ülkemize umut veren, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir proje.” Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini ziyaret ederek, test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “GÜNSEL, ülkemize umut veren, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir projedir. Bu büyük projeye inanan, yatırım yapan ve bizlere umut olan başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi’ne ve elektrikli otomobil GÜNSEL’e emek veren mühendis ve tasarımcılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in yaptığı sunumu “etkileyici” olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekleştirilen sunumu dinlerken ülkemizin geleceğine olan inancım katlanarak arttı. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni; teknoloji, otomobil ve mühendislik ihraç eden; gençlerimize nitelikli iş gücü imkanı sağlayan ve dış ticaret açığımızı kapatarak dış ticaret fazlası veren bir ülkeye dönüştürmek için verilen bu mücadele ve inançtan etkilenmemek mümkün değil” dedi.

Geçen hafta Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmeye dair de açıklamalarda bulundu. KKTC’nin haksız ambargolar ve politik kısıtlamalarla mücadele ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye gibi Azerbaycanı’ın da her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve gelecekte de yanında olacağını aktardığını söyledi.

GÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından, GÜNSEL mühendislerine de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin neler başarabileceğini gösterdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, sadece kendi faaliyetleri ile değil etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli otomobili GÜNSEL’in, 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sadece kendi faaliyetleri ile değil etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak olan GÜNSEL’imizin, seri üretimine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ı ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgi aktardık” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve basın mensuplarına GÜNSEL’in gelişim süreci, seri üretim çalışmaları ve yaratacağı ekonomik sıçramayı anlatan kapsamlı bir sunum da gerçekleştiren Prof. Dr. Günsel, “Devletimizin yanımızda olduğunu hissettiren ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

