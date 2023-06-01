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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı işsizlik göstergesi AB ortalamasının üzerinde

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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı işsizlik göstergesi AB ortalamasının üzerinde
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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı işsizlik göstergesinin Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi, AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında işsizlik göstergesinin yüzde 6.8, AB ortalamasının ise yüzde 6.2 olduğunu yazdı.
Gençler arasındaki işsizlik göstergesinin de AB ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden gazete, 15-29 yaşları arasındaki geçler arasındaki işsizlik oranının 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta yüzde 14.1, AB düzeyinde ise yüzde 11,3 olduğunu ekledi.
 
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