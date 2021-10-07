banner583
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
55 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
87 0
 
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
50 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
42 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
35 0
46 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
34 0
banner661

Güney ekonomisi kalkınıyor, KKTC ekonomisi geriliyor

banner476

Güney Kıbrıs ekonomisinin 2021 yılını yüzde 5,5 kalkınma hızıyla kapatmasının öngörüldüğünü, Ağustos ayında kayda geçen işsizlik oranının ise bir önceki aylara göre kayda değer bir düşüş gerçekleştirerek yüzde 4,4 olduğunu vurgulandı

banner714
Güney ekonomisi kalkınıyor, KKTC ekonomisi geriliyor
Alihia gazetesi, yukarıdaki başlık altında manşetten ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Korona virüs salgını sonrasında Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik sıkıntıların 2021 yılında yavaş yavaş aşılmaya başlanmasına karşın KKTC ekonomisinin gün geçtikçe daha kötü bir hal aldığı iddiasında bulundu.
Gazete söz konusu haberinde özetle, Güney Kıbrıs’ın korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıları kalkınmaya yönelik atılan adımlarla almakta olduğunu ancak aynı şeyin Kıbrıslı Türkler için söylenemeyeceğini yazdı.
Güney Kıbrıs ekonomisinin 2021 yılını yüzde 5,5 kalkınma hızıyla kapatmasının öngörüldüğünü, Ağustos ayında kayda geçen işsizlik oranının ise bir önceki aylara göre kayda değer bir düşüş gerçekleştirerek yüzde 4,4 olduğunu vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’taki asgari ücretin ilk altı ay için 870, aynı iş yerinde çalışılmaya devam etmesi durumunda ise aylık 924 Euro olduğuna dikkat çekti.
Tüm bunlara karşın KKTC’deki ekonomik koşulların günden güne kötüye gittiğini, “Göçmenlik, Kimlik ve Haklar Araştırma Merkezi” tarafından KKTC’de gerçekleştirilen bir araştırmanın Kıbrıslı Türklerin gelecekteki ekonomik durumları konusunda endişe içerisinde olduklarını gösterdiğini savundu.
Araştırmaya katılanların yüzde 79,29’unun, ev masrafların karşılamakta zorlandıklarını söylediklerini ifade eden gazete, Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberlerin ise, kişi başına düşen gelirin büyük düşüş yaşadığını, asgari ücretin ise, birçok çaba sonrasında çok düşük bir düzeyde belirlenebildiğini öne sürdü.
Haberde, 2020’de KKTC’deki işsizlerin sayısının 14 bin 950 kişiyle yüzde 10,1 olduğu savunulurken, 2021 verilerinin daha yüksek olacağının öngörüldüğü ileri sürüldü.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.