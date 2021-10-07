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Güney'de yeni vergi istemi uygulamaya giriyor

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Güney'de yeni vergi istemi uygulamaya giriyor
Güney Kıbrıs’ta “Tax For All” (Herkes İçin Vergi) isimli yeni bir vergi bilgiişlem sistemi yürürlüğe giriyor.
Fileleftheros gazetesi, Rum Vergi Dairesi’nin, vergi mükelleflerinin hayatını daha da kolaylaştıracak ve vergi gelirlerini yüzde 10 attıracak “Tax For All” isimli yeni bir bilgiişlem sistemini yürürlüğe koyacağını yazdı.
Söz konusu sistemin uygulanmasının 2023 yılında tamamlanmasının beklendiği belirtilen haberde, sistemle birlikte vergi kaçaklarının tespit edilmesi ve mükelleflerle iletişime geçilmesinin çok daha kolaylaşacağı vurgulan
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