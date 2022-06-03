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Güney'de de Mayıs enflasyonu uçtu

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Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi, Mayıs ayı enflasyonun 9,1 arttığını ve Mayıs 2021’e göre Mayıs 2022’de en büyük fiyat değişiminin yüzde 40,9 ile elektrik, yüzde 37 ile petrol ürünleri ve yüzde 10,9 ile tarım ürünleri kategorilerinde kaydedildiğini açıkladı

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Güney'de de Mayıs enflasyonu uçtu

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 9,1 oranında arttığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Daire tarafından dün yapılan açıklamada, Mayıs 2021’e göre Mayıs 2022’de en büyük fiyat değişimi yüzde 40,9 ile elektrik, yüzde 37 ile petrol ürünleri ve yüzde 10,9 ile tarım ürünleri kategorilerinde kaydedildi.

Sözü edilen dönem içerisinde gıda ve alkollü içkilerdeki fiyat artışı yüzde 8,58, konfeksiyonda yüzde 3,23 konut, elektrik, su, akaryakıtta yüzde 22,32 mobilya, ev gereçleri ve temizlik ürünlerinde yüzde 6,41 sağlıkta yüzde 0,62 ulaşımda yüzde 20, iletişimde yüzde 0,42, kültür ve eğlencede yüzde 3,51 eğitimde yüzde 0,56 diğer ürün ve hizmetlerde ise yüzde 1,89 oldu.

Fileleftheros haberi “Nefes Kesici Pahalılık Maaşları Tıraşlıyor… Ürün Fiyatlarının her Ay Yeniden Fiyatlandırılması ile Mayıs Enflasyonu Yüzde 9,1’e Ulaştı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, “elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artış benzeri görülmemiş pahalılığı sürdürüyor, her ay yapılan yeniden fiyatlandırma ile temel ürün fiyatları fırlıyor ve tüketicinin cüzdanını gittikçe daha çok boşaltıyor” ifadelerini kullandı.

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