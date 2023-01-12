Greyfurt ürünlerine destek ödemesi yapılacak

Bakanlar Kurulu, greyfurt ürününü Cypfruvex’e satan üreticilere ton başına bin TL destek primi ödenmesine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Karara göre, Greyfurt plantasyonunun korunması adına ürününü Cypfruvex sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere Cypfruvex’e satan üreticilere destek primi ödenecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi altında yer alan bir kalemden yapılacak bin TL ödeme için üreticinin 7 Ocak’tan itibaren kantar fişlerini ibraz etmesi gerekiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.