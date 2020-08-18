glo™ Hyper ve Yeni nuo™ sticksler tüketicilerle buluştu

BAT’nin bugüne kadarki en gelişmiş tütün Isıtma cihazı glo™ Hyper ve Yeni nuo™ sticks çeşitleri artık Kuzey Kıbrıs’ta

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British American Tobacco (BAT) yeni tütün ısıtma cihazı glo™ Hyper'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tüketicilerle buluşturuyor. Şık bir görünüme ve oldukça kolay bir kullanıma sahip olan bu cihaz, BAT’nin en son teknolojisi olan indüksiyonlu ısıtma sistemini, demi slim formata sahip yeni nuo™ sticks ile birleştiriyor. glo™ Hyper sahip olduğu gelişmiş ısıtma teknolojisiyle cihazı 260°C’ye kadar ısıtarak baştan sona dengeli bir içim deneyimi sunuyor.glo™ Hyper, sadece nuo™ sticks ile kullanılıyor. 4 farklı aroma çeşidine sahip demi slim formatındaki nuo™ sticks, tütünü sigaralarda olduğu gibi yakmak yerine ısıttığı için geleneksel sigaraya kıyasla potansiyel olarak yüzde 90-95 daha az toksik madde açığa çıkarıyor.glo™ Hyper, ürün tasarımındaki -tek tuş, tek cihaz- sadeliği, ergonomik tasarım özellikleri ve yumuşak doku detayları ile şık bir tasarıma sahip. Ayrıca, yeni glo™ Hyper iki farklı ısıtma moduna sahip: Standart Mod ve Boost Modu. Cihazı kullanmaya başlarken mod seçiminin yapılması gerekiyor, başta seçilen mod içim sonuna kadar devam ediyor. İçim sırasında mod değişikliği yapılamıyor. Cihazın üstündeki düğmeye 3 saniye basılı tutunca cihaz titriyor ve Standart Mod aktif hale geliyor. Cihaz Standart Mod’da 20 saniyede kullanıma hazır hale geliyor ve 4 dakika kullanım süresi sunuyor. Daha yoğun bir içim sunan Boost Modu için ise cihaz üzerindeki düğmeye 5 saniye basılı tutmak gerekiyor. İkinci titreşimi hissettikten sonra Boost Modu aktif hale geliyor. Cihaz Boost Modu’nda 15 saniyede kullanıma hazır olur ve 3 dakika kullanım süresi sunuyor.Boost Modu’nda cihaz Standart Mod’a göre daha yüksek derecede ısınıyor ve daha hızlı kullanıma hazır oluyor. Sadece glo™’ya özel Boost özelliğiyle ısıyı anında artırıp daha yoğun bir içim deneyimi sunuyor. Üstelik glo™ Hyper tüketicilerine ara vermeden 3 kez üst üste kullanım imkanı sunuyor. Böylece seanslar arası beklemek zorunda kalınmıyor. glo™ Hyper cihazı 2 saate kadar tamamen şarj oluyor ve bir tam şarjla gün boyu 20 içime kadar kullanım imkanı sunuyor.“Hızla değişen günümüz koşullarında yetişkin tüketiciler de yenilikler bekliyor. Tüketicileri dinlediğimizde ise geleneksel tütün ürünleri kadar tatmin edici ancak geleneksel sigaraya alternatif ürünler istediklerini görüyoruz. Ayrıca hızlı, etkili, gelişmiş teknolojiye sahip ve kolay kullanılabilen ürünler istiyorlar. BAT olarak biz de bu taleplere karşılık verebilmek için gelişmiş ısıtma teknolojisini tamamen yeni bir tütün çubuğu formatı ile bir araya getirip glo™ Hyper ile cevap verdik” dedi.ayrıca “glo™ Hyper'ı KKTC’de tüketicilerle buluşturmak bizim için oldukça heyecan verici. Tüketicilerimizin konforu ve memnuniyeti yaptığımız tüm işlerin temelinde yer alıyor. glo™ Hyper'ın 15 saniye gibi kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesi ve tek tuşla kolay kullanım özellikleriyle, cihazlarından daha fazlasını bekleyen tüketicilere hitap edeceğini düşünüyoruz. Gelişmiş teknolojisiyle glo™ Hyper geleneksel sigaraya da bir alternatif olacak” dedi.KKTC’de, nuo™ sticks dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin taleplerine hitap edecek geniş aroma seçenekleri ile sunulacak:glo™ Hyper'ın tavsiye edilen perakende fiyatı lansmana özel 149 TL ve nuo™ sticks ise ayrı olarak 16 TL'den satışa sunulacak. glo™ Hyper ve nuo™ sticks 17.08.2020 tarihinden itibaren KKTC’de satışa sunuldu.