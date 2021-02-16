Gıda yardımına üç günde 10 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla gıda desteği sağlayacağını açıklamıştı. Bakanlığın internet sitesine binlerce kişinin gıda desteği için başvurduğu ortaya çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru olduğunu açıkladı.
Çağman “Üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru oldu, bunların 7 bin civarının maaşlı olduğunu tespit ettik. Muhtarlar ile süreci hızlandırıp gıda paketlerini göndermeyi başlatacağız. 10 bin paketimiz var, Paketlenmiş hazır olan 2 bin tane var” dedi.
Pandemi dolayısı ile ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri, basvuru.csgb.gov.ct.tr adresine başvuruda bulunarak gıda yardımından faydalanabilecek.
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