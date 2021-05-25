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Gıda güvenliğinin artırılması amacıyla devlet desteği artırıldı

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Gıda güvenliğinin artırılması amacıyla devlet desteği artırıldı

Başbakan Saner, ülkede birçok konuda değişik bakanlıkların getirmiş olduğu önergeleri tartışarak, karara bağladıklarını da ifade etti.

Saner, Tarım Bakanlığı'nın, ülkedeki gıda güvenliğini artıma çalışmaları çerçevesinde tarımsal ve hayvancılık amaçlı bazı girişimlere imkan yarattığını söyledi.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin artırılması için ülkedeki su kuyularına elektrik enerjisi bağlanmasına yönelik sağlanan devlet desteğinin 10 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin diğer önemli bir bacağı olan sütlerin soğutma tankları için verilen soğuk zincir desteğini de 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttiklerini ifade ederek, bu kararla süt mamülleri standarlarının yükseltilmesine büyük bir destek vermiş olduklarını söyledi. 

Saner, KKTC ile Türkiye Cumhhuriyeti arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, üç farklı sektöre yönelik yapacakları katkıları ileriki günlerde halk ile paylaşacaklarını da söyledi.

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