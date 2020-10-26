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Genel faiz düzeyi ile USDTRY kuru el ele yükseliyor!

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Genel faiz düzeyi ile USDTRY kuru el ele yükseliyor!
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle: 
  • TCMB'nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutması, ancak faiz koridorunun en üst bandını yükseltmesi, TL ve TL cinsi varlıklara satış getirdi. 
  • İletişim politikasında yaşanan başarısızlık ve sade para politikalarından daha da uzaklaşılması anlamına gelen karar, geçen ay kazanılan kredibilitenin de kaybedilmesine neden oldu. 
  • TCMB her ne kadar politika faizini artırmasa da, kısa vadeli referans faiz oranı (TLREF), haftayı %14,10 seviyesine yükselerek tamamladı (Ağustos ayında %7,81 idi). Benzer bir şekilde, Temmuz ayında %7,84 olan ağırlıklı ortalama fonlama faizi, Cuma gününü %12,75 seviyesinde tamamladı. Politika faizini sabit bırakıp, Geç Likidite Faizini artırmak, genel faiz düzeyini de yukarı çekiyormuş! 
  • TCMB'nin başarısız olarak yorumlanan kararı, USD/TRY kurunu piskolojk 8 seviyesine taşıdı. Türk Lirası, 9 haftadır kesintisiz bir şekilde Dolar karşısında değer kaybediyor. BİST100 endeksi son 2 günde %3,5 ; bankacılık hisselerinin işlem gördüğü XBANK endeksi %7,7 değer kaybetti. Tüm bunların üzerine, yabancı nezdinde riskleri yansıtan CDS primi de 30 baz puan civarı artış kaydetti. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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