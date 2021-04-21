Genç İşadamları Derneği'nden turizm için öneriler

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD), hükümete ve Turizm Bakanlığı’na önerilerde bulundu.

Nisan ayının neredeyse sonuna gelindiği belirtilen açıklamada, “2021 turizm yılını kaçırmamak adına yapılması gerekenlerin yapılması için son günler” denildi.

Nisan ayının başında başlaması öngörülen “kapalı devre turizm”e 12 Nisan tarihinde ancak başlanabildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gecikmenin sebebi olarak elektronik bilekliklerin adaya geç gelmesi ve ilgili paydaşlarla yapılacak olan sözleşmelerin gecikmesi gösterildi. Turizm sektörü için tahsis edilen bileklik sayısı sadece bin adet. 3 günlüğüne adamıza gelebilecek azami turist sayısı bileklik sayısı ile sınırlandırılmış durumda. Bileklik sayısının hangi kriterlere göre ve ne zaman artırılacağı ise henüz belli değil.”

Tarifeli uçuşların hâlâ yasak olduğu, sadece charter uçuşlara izin verildiği belirtilen açıklamada, normal bir turistin istese de kapalı devre turizm modelinden yararlanamadığına işaret edildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs, Malta, Yunan adaları ve benzeri adalarda tarih tarih duyurulan açılım planlarına işaret edilerek pazarlama aktivitelerine hız verildiği kaydedilerek “1 milyar dolarlık hacmi ile işvereni, çalışanı, emekçisi, geçindirdiği aile sayısı ve tüm paydaşları ile birlikte ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan bir sektörün bu şekilde toparlanmasını beklemek hayalin bile ötesinde bir durum” görüşü belirtildi.

ÖNERİLER

GİAD açıklamasında ilgili bakanlık ve hükümet yetkililerine şu önerilerde bulunuldu:

“​Turizmin tam anlamıyla başlayabilmesi için eksik olan aşının bir an önce tedarik edilmesi ve Mayıs ayından daha geç olmayacak şekilde açılım süreci başlamadan tüm hizmet sektörünün aşılanmasının bitirilmesi.



​Mayıs ayı itibari ile iç turizmin başlaması için gerekli hazırlıkların şimdiden başlatılması ve bunun ile ilgili yol planının tüm paydaşlarla paylaşılması.



​Haziran ayından daha geç olmamak şartı ile 2 doz aşısını olmuş veya antikorlu turistlerin çift PCR şartı ile karantinasız ülkeye giriş yapmalarını sağlamak.



​Güney Kıbrıs ile geçiş noktalarının en kısa sürede normalleştirilmesi ve Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterlerle Güney Kıbrıs’tan gelenlerin aşılı ve çift PCR’lı ancak karantinasız olarak ülkeye gelmelerini sağlamak.



​Cumartesi günü açık olan sektörlerin aynen devam etmesi, cumartesi günü yaşanan yoğunluğun dengelenebilmesi için ilgili sektörlerin Pazar günleri de Mayıs ayından itibaren çalışmasını sağlamak.”