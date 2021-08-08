Gelir ve Vergi Dairesi denetimlerini artırdı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi tafından çeşitli işyerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi Arasta ve Hisarüstü bölgelerindeki çeşitli işyerlerinde yapılan denetimler sonucunda bazı işyerlerinde aksaklık ve eksiklikler olduğu tespit edildi.

İlgili işyerlerine bu konuda mevzuata uygun olarak gerekli uyarılar yapıldığı, herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtildi.

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından tüm ilçelerde mevzuat çerçevesinde rutin olarak denetim ve kontrollerin yapılmasına devam edileceği kaydedildi.