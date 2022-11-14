Geçim sıkıntısı katlanarak artıyor

Açlık sınırının 10 bin 600 TL’ye yükseldiği ülkede günlük 390 TL kazanan 1 kişi neler alabilir



Ekim ayı sonu itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 600 TL’ye çıkarken, asgari ücretlinin geçim derdi daha da arttı.

KTAMS’ın hesaplamasına göre, açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark 2 bin TL’ye yükseldi. Her geçen gün artan fiyatlar karşısında vatandaşlar ne yapacaklarını bilemezken, yetkililere, “pahalılığın önünü kesecek” önlemler alması yönünde umutsuz çağrılarda bulunuyor.

BİRİKİMDEN KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞMAYA

Birikim yerine karın tokluğuna çalışan asgari ücretlinin bir günlük kazancını hesapladık. Bir gün boyunca asgari ücret üzerinden çalışan işçinin günlük net kazancı 390 TL. Market fiyatları alev alev yanarken, 390 TL’ye neler alınabileceğini araştırdık.

Meyve sebzeye yaklaşmadan, temizlik ürünlerinin yanından geçemeden, bir gün çalışan işçinin alabileceklerinin hesabını yaptık.

390 TL’ye ne alınabilir?

2 kilogram dana kıyması

48.5 adet somun ekmek

8.5 adet (15’li) yumurta

8.5 paket pirinç

26 paket makarna

16 paket litrelik süt

15.6 paket kahve

