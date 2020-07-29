Gecenin adı: FED

- Dün başlayan ve bugün sonucu TSİ21:00'de açıklanacak FED’in olağan FOMC toplantısını, piyasalar, bir numaralı gündem maddesi olarak takip ediyor.
- FED toplantısına yönelik beklenti son açıklanan ve zayıf sinyaller üreten istihdam verisi ardından, faiz indiriminden ziyade, getiri eğrisi kontrolü ile uzun vadeli faizleri aşağı çekmesi ve sözlü müdahale ile ilave destek yönünde şekilleniyor.
- Dün, son dönemlerin flaş enstrümanları olan altın ve gümüş, tam da FED toplantısı öncesinde sert bir volatilite ile karşı karşıya kaldı.
- Altın ve gümüş, sırası ile 1,980 ve 26 dolar olarak hedeflediğimiz seviyeleri dün sabah saatlerinde test etmesi ardından, altın 1,900, gümüş ise 22 dolar seviyelerine kadar sert bir gerileme kaydetti. Her ne kadar gününü ikinci yarısında kayıpların büyük bir kısmı telafi edilse de, kafalarda bir miktar soru işareti kaldı.
- Dün bültenimizde, son günlerde ‘parabolik’ bir hal alan özellikle gümüş cephesinde yükseliş ardından, her iki metanın da aşırı alım bölgesine geldiği ve FED toplantısı öncesinde kenara çekilme zamanın da gelmiş olabileceğine dikkat çekmiştik.
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İktiatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun hazırladığı günlük para ve piyasa analizi şöyle: