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Gazimağusa bölgesinde bir ilk

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Gazimağusa bölgesinde bir ilk “Discount Market” olacak B-1 açıldı

Gazimağusa bölgesinde bir ilk
Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ açıldı. Gazimağusa’da bugün açılan market, özellikle seçilen ürünleri bulundurarak çok daha uygun fiyata satış yapmaya başladı. B-1’in açılışına Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından kurdele kesilerek açıldı.
Mağaza Sahibi Bulut ve Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’in konuşmasının ardından açılış gerçekleştirildi.
Mağaza sahibi Sinan Bulut yaptığı konuşmada;
“Ada geneli 80 mağaza hedefi ile 2 yıl içerisinde takribi olarak bin istihdam ile 50 milyon TL civarında adaya yatırımımız olacaktır. Türkiye’deki emsalleri gibi A-101, Bim gibi “discount mağaza” yönetimidir.
Temel mantık kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunmaktır. Bu zor dönemde discount mağazaların en çok büyüdüğü zamandır.
İkinci şubemizde Akdoğan, Serdarlı olacak. Bir buçuk ve iki yıl içinde hemen hemen her yerde B-1 olacak.
Gazimağusa Belediyesi Başkanı Arter ise “Şehrimizde güzel bir iş yerinin açılışına şahitlik ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde, bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde iş yeri açma cesaret ister. Mağaza sahibi Sinan Bulut beyi kutlarım. Bu şartlarda açılan bir iş yeri şehrimizin kalitesini daha da çok güçlendirecek. İşsiz insanlarımıza gençlerimize iyi bir kapı olarak gözükür. Sinan beye hayırlı uğurlu olsun. “ifadelere yer verdiler. (MHA)



 
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