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Gazimağusa Belediyesi'nde çalışanların tüm geriye dönük eksik yatırımları tamamlandı

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Gazimağusa Belediyesi'nde çalışanların tüm geriye dönük eksik yatırımları tamamlandı
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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, dün İhtiyat Sandığına toplam 10 milyon 995 bin 179 TL ödeme yaparak, çalışanların 2024 yılından önceki tüm geriye dönük eksik yatırımlarını tamamladıklarını açıkladı.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluçay, “Çalışanlarının tüm yatırımlarını eksiksiz yapabilen, şehre yatırım yapabilen bir Gazimağusa Belediyesi, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok alanda hizmet kalitesini de artırarak daha da güçlenecektir” dedi. 

Uluçay, 28 Aralık’ta Gazimağusa Belediye Başkanlığı görevinin devralmaları üzerinden 1 yıl geçmiş olacağına işaret ederek, göreve geldiklerinde birinci hedeflerinin Belediye’yi 2 buçuk yıl içerisinde ekonomik olarak ayağa kaldırmak olduğunu kaydetti. 

Belediye’nin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasında emeği bulunan gönüllü Ekonomi Danışmanı Zeren Mungan ve ekibine, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi ile yapılan görüşmelerde katkı koyan Belediye Meclis Üyesi Mine Karaca’ya teşekkürlerini ileten Uluçay, “Mağusa iyileşmeye, biz daha çok çalışmaya devam edeceğiz…” dedi. 

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