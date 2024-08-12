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Garenta, KKTC’deki ilk ofisini açtı

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Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası Garenta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı’nda yer alan yeni ofisi ile araç kiralamak isteyen herkese avantajlı seçenekler sunuyor

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Garenta, KKTC’deki ilk ofisini açtı
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Anadolu Grubu markalarından Garenta, Ercan Havalimanı’nda yer alan Kıbrıs’taki ilk ofisini geçtiğimiz günlerde açtı.
 
Garenta bu ofisiyle ada içerisindeki seyahatleri kolaylaştırırken, avantajlı fiyatları ve müşteri memnuniyeti odaklı çözümleriyle hızlı, kurumsal ve güvenilir araç kiralama imkânı sunuyor.
 
Garenta, Türkiye ve KKTC’deki 93 ofisi ile geniş ve genç araç filosuyla kaliteli araç kiralama hizmetini avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor.
 
Garenta’nın KKTC ofisinden araç kiralamak isteyenler Ercan Havalimanı, www.garenta.com.tr ve Garenta mobil uygulaması üzerinden rezervasyonlarını oluşturup işlemlerini kolayca yapabiliyor.
 
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