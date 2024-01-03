Gardiyanoğlu: “Asgari ücret üzerindeki tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışma yapıyoruz”

Asgari ücrette yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyleyen Sadık Gardiyanoğlu “Bunu kabul ettirirsek ve uygulamaya koyarsak asgari ücret üzerindeki tartışmalar tamamen sona erecek. Asgari ücret otomatik olarak tartışma olmayacak şekilde belirlenmiş olacak" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT’de katıldığı 14. Saat programında gündeme dair soruları yanıtladı. Asgari ücret ile değerlendirmelerde bulunan Bakan Gardiyanoğlu, Asgari ücretin belirlenmesi için 16 Ocak’a kadar vakitlerinin olduğunu belirterek oy birliğiyle bir asgari ücreti belirlemek istediğini söyledi. Asgari ücret belirlenmeden vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu “Özellikle maaşlar arasındaki farklardan kaynaklı çalışma yapıldı. Daha çok maaş alandan daha çok vergi kesilmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Yani sistem tersine döndürülmüş oldu. Şu anda orada 30 bin Türk Lirası bandı var, zaten herkes asgari ücretin bu rakama ulaşmayacağını şu anda hepimiz biliyoruz. Ulaştığı zaman bununla ilgili Bakanlar Kurulu elbette bir karar alacaktır. Asgari ücrete bir vergi uygulaması yok” şeklinde konuştu.

“OY BİRLİĞİ İLE BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEK İSTİYORUM”

Gardiyanoğlu, “Gerek işveren, gerekse işçi kesimiyle rutin konuşmalarımızı yaptık. Asgari Ücret temsilcilerinde değişiklik olacak, bunu da bekliyoruz tabi. Ayın 4’ü gibi Aralık ayının Hayat Pahalılığı yansımasını göreceğiz. O benim maaş şablonum olacak. Çok hassas bir terazi. Ben iki kesimde de yer aldığım ve hayatı hem işçi hem işveren olarak yaşadığım için durumlarını çok iyi bir şekilde anlıyorum. Herkesin isteğine yakın bir derecede asgari ücret belirlemek en büyük dileğim” dedi.

“ÜRETİM SEKTÖRÜNE EKSTRA PRİM DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Asgari ücretin yükselmesiyle beraber prim desteğinin de devam ettiğini ekleyen Gardiyanoğlu üretime yönelik sektörlerde prim desteği oranını artırmayla ilgili çalışmalarının olduğunu kaydetti. Gardiyanoğlu “Yılbaşından önce bununla ilgili gerekli talimatları verdim ve %30-35 gibi rakamlara çıkabilir. Şu anda devletimiz zaten %25 prim desteği veriyor. Yeni çalışmayla sadece üretim sektörüne yönelik prim desteği artışı yapılacak. Burada amacımız üretimi de teşvik ve desteklemek. Asgari ücret toplantısına kadar bu rakamı netleştirerek işverenlerimize sunacağım” şeklinde konuştu.

Asgari ücrette yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyleyen Sadık Gardiyanoğlu “Bunu kabul ettirirsek ve uygulamaya koyarsak asgari ücret üzerindeki tartışmalar tamamen sona erecek. Asgari ücret otomatik olarak tartışma olmayacak şekilde belirlenmiş olacak. Bunu önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyorum” dedi.

“ÇALIŞMA HAYATINI DİSİPLİN ALTINA SOKUYORUZ”

Çalışma hayatının ülkede disiplin altına girmeye başladığını söyleyen Gardiyanoğlu birçok önlem alınmaya başladıklarını vurguladı.

Özellikle üçüncü dünya ülk vatandaşların getirilmesiyle ilgili ciddi kotalar konduğunu belirten Gardiyanoğlu, denetimlerin hızla sürdüğünü vurguladı.

“SİGORTALARIN ŞİKAYETİ YENİ DEĞİL 6-7 YILDIR BUNU YAPIYORLAR”

Sosyal Sigortalar’ın bazı konuları gizlediği ile ilgili iddiaları da yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu “Sosyal Sigortalar Kurumumuz bunu şu anda yapmadı ki. 6-7 yıldır sürekli olarak Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği’ne bazı eczaneler ile doktorlar arasında fazla reçete alışveriş hareketi olduğuyla ilgili yazı gönderdi ama bir sonuca ulaşılamadı. Ama ne hikmetse şu anda ilk gözaltına alınanlar o dönemde isimleri bu birliklere bildirilen kişiler oldu” dedi.

“SİGORTA REÇETELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI”

Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni bir sisteme başlandığını belirten Sadık Gardiyanoğlu “Artık adada isteyen hasta istediği doktora giderek muayenesini olacak, reçetesini alacak. Anlaşmalı eczaneye gittiğinde sigortalıysa ilacını %80 indirimli olarak alacak. Eğer anlaşmalı bir eczaneye gitmediyse ilacın ücretinin tamamını ödedikten sonra ilacın faturasını, kare kökünü ve makbuzunu sigortalara getirdikten sonra bir ay içerisinde ödediği rakamın %80’ini geri alacak” ifadelerini kullandı.