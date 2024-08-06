Fiyat artışları hızlandı, açlık ve yoksulluk büyüdü

Türkiye’de enflasyon temmuzda tekrar ivmelenirken, asgari ücrete ara zam yapılmaması kararı nedeniyle milyonlarca çalışan bir kez daha açlık sınırına mahkum edildi. Milyonlar ocak ayını beklerken yaşam maliyetleri arttı, temel ihtiyaç ürünlerindeki artışlar hız kazandı

Türkiye’de Temmuz ayında enflasyon tekrar ivmelenirken asgari ücrete ara zam yapmama kararı sonrası milyonlarca çalışan maaş zammı için 2025 yılı ocak ayını beklemek zorunda kaldı.

Pek çok ekonomist ultra kârların enflasyonu tetikleyen en önemli unsur olduğunu söylese de hükümet 'düşük ücret' politikasını enflasyonla mücadele programının bir parçası olarak görüyor.

Sendikalar bu dönemde acil zam istemesine rağmen hükümet tarafından herhangi bir adım atılmadı ve milyonlar açlık sınırının altında ücretlere mahkum edildi.

TÜİK verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 58,9 oldu. Türkiye'de 7 aylık enflasyon ise yüzde 28,76 olarak ölçüldü.

TEMEL İHTİYAÇLARA BÜYÜK ZAM

Bu sürede temmuz ve ağustos aylarında elektriğe ve doğalgaza yüzde 38 zam geldi.

Ayrıca büyükşehirlerde ulaşıma büyük zamlar geldi. Toplu taşıma geçen haftalarda Ankara'da yüzde 40, İstanbul'da yüzde 13 zamlandı.

Türk-İş'in araştırmasına göre temmuzda açlık sınırı 19 bin 234 TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin 652'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901 TL ’ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI MAKASI AÇILIYOR

Açlık sınırı 2024 yılı nisan ayında asgari ücreti geride bırakmıştı. Asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmadığı için bu yıl çalışanlar yılın tam 9 ayı asgari ücretin altına çalışmış olacak. Üstelik her ay asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makas açılmaya devam ederek.

Araştırmalara göre işçilerin yaklaşık yüzde 50’si asgari ücretin altında ve civarında (+/- yüzde 20) ücret alıyor.

Son iki yılda enflasyonun hızla yükselmesinin etkisiyle asgari ücrete temmuz ayından geçerli olacak şekilde ara zam yapılmıştı.

2022 yılının ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.

2023 yılının ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiş, 2023 yılının temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu.

2024 yılının ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.

