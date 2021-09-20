FED ve TCMB haftasında Dolar her şeye karşı değer kazanıyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Nerede kalmıştık? Geride bıraktığımız hafta boyunca, kıymetli okurlarımızdan uzak kaldık. Genel bir bakış açısı ile haftanın özetini çıkararak kritik niteliğe haiz yeni haftanın beklentilerini ele almaya çalışacağız.
- Küresel mali piyasalar hafta boyunca keyifsiz bir tablo sergiledi. Tahmin edebileceğiniz üzere, ana hikaye pek de değişmedi: açıklanan makro ekonomik verilerin zayıf tarafta gelmeye devam etmesine rağmen, enflasyonist baskıların bir türlü dinmemesi. Ekonomi kitaplarının sayfalarında buna 'stagflasyon' adı veriliyor.
- Hazır enflasyondan söz etmişken, ABD'de Ağustos ayı enflasyon rakamlarının tahminlerin hafif altında kaldığını da not edelim. Örneğin yıllık manşet TÜFE enflasyonu, uzun bir aradan sonra, Ağustos ayında %5,4'ten %5,3'e gerilerken, çekirdek TÜFE artışı ise piyasa tahminlerinin altında kaldı: %4,0
- Enflasyonda zirve görüldü mü sorusunun cevabı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, küresel çapta büyüme kaygılarının devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunların başında da, Çin kaynaklı veriler yavaşlamanın boyutunun açık bir şekilde ortaya koyduğunu söylemek gerekiyor.
- Bazen de, enflasyonun sayılardan ibaret olduğunu ama hissedilen enflasyonun çok daha belirgin olduğunu not düşmek gerekiyor. Nereden mi söz ediyorum? Enerji fiyatlarının seyrine bakarsak, ne demek istediğimizi çok daha rahat bir şekilde görebiliriz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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