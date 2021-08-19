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FED tutanakları piyasalara yaramadı. EUR, dolar karşısında 9 ayın dibinde

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FED tutanakları piyasalara yaramadı. EUR, dolar karşısında 9 ayın dibinde
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para,borsa ve piyasa analizi şöyle:
  • Dün gün boyu küresel mali piyasalar, temkinli bir şekilde, hatta bir miktar da kaygılı, gece geç vakitlerde açıklanacak FED'in bir önceki toplantısına ait tutanakları bekledi. Tutanaklarda, piyasalar, FED'in aylık 120 milyar dolar olan tahvil alım yoluyla piyasalara verdiği ve bilançosunu 8,3 trilyon dolara taşıdığı likidite musluğunu ne zaman kısacağına yönelik ipuçları aradı. 
  • İçeride ise, Türk Mali piyasaları, dün dünyadan somut bir neden olmaksızın olumsuz bir şekilde ayrıştı. Bir tarafta FED kaygıları, diğer tarafta ise dün gece TV yayının çıkacak Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasında faiz konusuna işaret edebileceği endişeleri, piyasaları huzursuz etti.  
  • Takdir edersiniz ki, her ne kadar Başkan Ağbal'ın görevinden bir Cuma akşamı aniden ve beklenmedik bir şekilde alınması ardından geçen 5 aylık zaman diliminde, faiz-enflasyon tartışmaları hiç bitmese de, yeni Başkan Kavcıoğlu da faiz oranları ile ilgili bir aksiyon alamadı! Bu yönüyle bakıldığında, para politikasına yönelik kafa karışıklığının halen daha var olduğunu ve piyasalara güven vermediğini söyleyebiliriz. 
  • Bu bağlamda, bir önceki gün 8,40 seviyesinin altına sarkan USDTRY kuru, dün gün içinde 8,50 seviyesine dayanırken, alternatif piyasalar da satış baskısına boyun eğdi:  BİST100 endeksi günü sanayi hisselerinin önderliğinde %0,8 düşüşle tamamladı. 
  • Gece geç saatlerde ise, FED'in Temmuz ayı faiz toplantısının (FOMC) tutanakları açıklandı. Tutanaklar öncesinde, malumunuz olduğu üzere, artan enflasyon ve kıpırdayan işgücü piyasasına paralel FED yetkililerinden bu sene tahvil alımlarının azaltılmasına (tapering) başlanması noktasında somut bir konsensus olmasa da, yükselen sesler duyuluyordu!  
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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