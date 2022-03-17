Fed 3 yıl sonra faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi. Fed'in noktasal grafiğinde özellikle yakın vade için şahin bir patika yönlendirmesi yapıldı. Noktasal grafikte 2022 sonu faiz öngörüsü yüzde 1,9 olurken, 2023 yılı için yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Metinde istihdam piyasası ile ilgili olarak, "Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı." ifadeleri kullanıldı.

Fed bilanço daraltılması için ise önümüzdeki toplantılardan birinde FOMC'nin bilançodaki varlıkların azaltılması sürecine başlanmasını öngördüğünü söyledi.

Ekonomik projeksiyonlar da açıklandı

Fed ekonomik gelişmelere ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı.

Buna 2022 için Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu.

2022 ve 2023 işsizlik beklentileri yüzde 3,5 seviyesinde kalırken, 2024 işsizlik beklentisinde ufak bir düzeltme yaşandı.

Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan PCE enflasyonunda ise yukarı yönlü ciddi bir revizyon yapıldı. Aralık ayında yüzde 2,6 olarak yapılan tahmin yüzde 4,3 seviyesine çıktı. 2023 PCE enflasyon tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye; 2024 tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.