Faiz yine pas geçildi

TC Merkez Bankası yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. Piyasa beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi

TC Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Piyasadaki genel beklenti de faizlerin bugün sabit tutulacağı yönündeydi.

Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul kararında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verildi.

Kurul kararına ilişkin basın duyurusunda, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" denildi.

