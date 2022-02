Fahiş fiyatlara karşı önlem alan yok

Marketlerdeki fiyatlar adeta dudak uçurtmaya devam ediyor. Birçok markette özellikle sıvı yağ, yumurta, beyaz et, kırmızı et, temizlik ve süt ürünleri ile bakım ve şampuanlardaki fiyatlar halen en üst noktada

Sebze ve meyve fiyatlarının ülkemizde “ateş pahasına” ulaşması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.Süpermarketlerde sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor, yağ, salça, et, tavuk gibi gıdaların fiyatları ise bütçeyi gerçek anlamda zorluyor.Etiket fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği ve vatandaşın fiyatların yüksekliğinden marketlere gitmeye korkar olduğu gözlerden kaçmazken, devlet fahiş fiyatlara bir türlü önlem almıyor.KKTC’de 4-5 ay öncesine göre meyve, sebze fiyatlarındaki uçurum, tüketiciye “Bu kadarı da fazla. Sağlıklı beslenemiyoruz” dedirtiyor.Elektrik, su, telefon faturalarını ödedikten sonra maaşından elinde kalan para ile bir de kirasını ve varsa banka taksitini ödeyen asgari ücretli bir vatandaş, süpermarket alışverişinde iki kere düşünüyor.Kış aylarında ateş pahası olan sebze ve meyvelere, bugün de güç yetmiyor. Eskiden sebze ve meyve fiyatlarının kuzeye göre daha uygun olması nedeniyle kaçışı güneyden alışveriş yapmakta bulan vatandaşın Euro’nun 15 TL’yi aşmasıyla bu kapısı da kapandı.Güney Kıbrıs’ın kuzeye göre meyve ve sebze fiyatlarında daha pahalı olmasıyla nasıl hareket edeceğini şaşıran vatandaşlar, sebze ve meyveyi sofraya daha az koymaya başladı.Meyveler de en az sebzeler kadar ateş pahası, özellikle süpermarketlerde fiyatlar tavan yapmış durumda. Süpermarketlerin et ve tavuk reyonları da etiket fiyatları ile dikkat çekiyor. Yemeklerin olmazsa olmazı sıvı yağlar ise kiloluk şişelerde ve 5 kiloluk tenekelerde satışa sunulurken teneke yağların tüketiciye satışı 96.99 TL ile 489,99 TL arasında değişiyor.Marketlerdeki etiketlerin fiyatlarının düşmemesinin en önemli nedeninin ithalatçıların marketlere verdikleri ürünün fiyatının yüksek olmasından kaynaklandığı ifade edildi.Market sahipleri fiyatların yüksek olmasının tek nedeninin ithalatçı firmaların fiyatları düşürmemesinden kaynaklandığını bu konuda yetkililerin devreye girmesi gerektiğini belirtti.Yaptığımız piyasa araştırmalarına göre, KKTC’de süpermarketlerde 1 kilo domates kilosu 25.90 TL’den, salatalık 18.90 TL’den, Kırmızıbiber 44.90 TL’den, sarma 9.90 TL’den, patlıcan 37.90TL’den, Kabak 37.90 TL’den, Havuç 8.90 TL’den, Kolokas 29.99 TL’den satılıyor.Süpermarketlerde meyve fiyatları da oldukça yüksek. 1 kilo Armut 24.90 TL’den Nar 16.90 TL’den Greyfruit 5.90 TL’den satılıyor.Yaptığımız araştırmaya göre piyasaya yeni giren çilek meyvesinin kilosu 60 ile 65 TL arasında seyrediyor.Bir şampuan 19 TL satışa sunulurken bugün fiyatı 25 ile 35 TL. Temel gıda maddeleri arasında yer alan kırmız etin kilosu marketlerde 160 TL’ye kadar yükseldi. Biz düzine yumurta bile 20 ile 24 TL’den satılıyor.Bazı marketlerde ithal 1 kilo peynirin fiyatı 199 ile 220 TL arasında değişiyor. Daha önce bu ürünler kilosu 90 ile 110 TL’den satılıyordu.Bir markette bir kilo beyaz mantarın fiyatının 65 TL’den, 4 litrelik sıvı Ayçiçek yağının fiyatı 90 ile 99 TL arasında vatandaşa sunuluyor.Mutfakta en fazla kullanılan sıvı yağ fiyatlarının ateşi henüz düşmedi. İthalatçılar marketlere bu tip ürünleri yüksek fiyattan vermeye devem ettiği öğrenildi.Hemen her yemekte en az 1 yemek kaşığı kadar kullanılan sıvı yağın, süpermarketlerde etiket fiyatı hatırı sayılır miktarda. Sıvı yağlar, süpermarketlerde kiloluk şişelerde ve tenekelerde satılıyor. Teneke yağların fiyatı süpermarketlerde, 96.99 TL ile 489,99 TL arasında değişiyor. Güney Kıbrıs’ta ise 2 lt. 4.79 Euro, 3 lt sıvı yağ 5.75 ile 5.99 Euro, 4 litrelik yağlar 9.19 Euro 5 litrelik ise 10.99 Euro olarak vatandaşa yansıyor.Vatandaşlar ise, KKTC’deki fiyatlarda keyfi artışlar olduğu ve denetimsizlik bulunduğunu iddia ederek, “sebze ve meyve fiyatları fahiş boyutlara ulaştı, bu kadarı da artık fazla” diyor. Vatandaşın büyük çoğunluğu, sebze ve meyve alırken seçici davranmak zorunda kalıyor, birçok sebze ve meyveyi mutfaktan içeri sokamıyor. Esnaf, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ürünü pahalı satmak mecburiyetinde kaldığını iddia ederken, vatandaş fiyatların yükselişine akıl sır erdiremiyor.