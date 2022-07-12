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Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi

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Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile dolar başabaş seviyesine geldi

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Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar, tüm önemli para birimlerinde olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.

Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı.

Çin'de yeniden Covid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

KRİTİK VERİ 13 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Dolardaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde gündemde ilk sıralara çıkarken, piyasalar, 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı.

Piyasalar, ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi görmesini tahmin ediyor.

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