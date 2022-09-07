Euro Diesel fiyatında indirime gidildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yeni akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, 95 oktan kurşunsuz benzin, 98 oktan kurşunsuz benzin ve gazyağının fiyatı aynı kalırken, Euro Diesel’in fiyatı 25.70 TL’den 24.44 TL’ye düşürüldü.

Dünkü düzenlemeyle, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatı 20.42 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatı 20.73 TL, Euro Diesel’in fiyatı 24.44 TL ve gazyağının fiyatı 25.43 TL olmuştu.

Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellike sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt verdi ve “Bir kez daha belirtmek isterim ki fiyat artış veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini ekledi.

