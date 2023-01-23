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Euro 20,58 liradan, sterlin 23,48 liradan haftaya başladı

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Euro 20,58 liradan, sterlin 23,48 liradan haftaya başladı
KKTC’de serbest piyasada euro 20,58 liradan, sterlin 23,48 liradan işlem görüyor.
Haftanın ilk gününde, serbest piyasada, saat 10.30 itibarıyla 18,77 liradan alınan dolar 18,92 liradan satılıyor. 20,45 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,58 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 23,30 liradan alınıp, 23,48 liradan satılıyor.
 
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