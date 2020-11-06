Euro 10’u gördü

Sterlin 11.04, Euro 9.99, Dolar da 8.42’ye çıktı



Dövizde yükseliş durmak bilmiyor. Sterlin 11.04, Euro 9.99, Dolar da 8.42’ye çıktı.

Dolar/TL 8.40-8.50 arasındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Piyasalar ABD başkanlık seçimlerinden gelen haberlere odaklanmış durumda. Euro/TL ise dün tekrar 10.0142 seviyesine yükselerek rekor kırdı, ardından 9.99’a geriledi.

Dolar/TL küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü sert dalgalanma ardından tarihi zirvelerinin altında güne başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım’da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL dün 8.4250-8.52 bandında her iki yönlü sert dalgalandı. Kurda hem aşağı yönde hem yukarı yönde görülen en üst seviyeler gün içinde bir kaç kez görüldü. Küresel piyasalarda da benzer süreçler yaşandı.

TCMB’nin politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının belki de 19 Kasım’ı beklemeden atılabileceği beklentisi bu hafta TL’deki kazançlarda etkili olurken dün piyasalarda esas değişimi getiren ise ABD seçimleri oldu.

