banner480
banner69
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
5 0
Euro 10’u gördü
Euro 10’u gördü
8 0
 
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
8 0
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
15 0
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
35 0
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
66 0
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
35 0
banner529

Euro 10’u gördü

banner476

Sterlin 11.04, Euro 9.99, Dolar da 8.42’ye çıktı

Euro 10’u gördü
 
Dövizde yükseliş durmak bilmiyor. Sterlin 11.04, Euro 9.99, Dolar da 8.42’ye çıktı.
Dolar/TL 8.40-8.50 arasındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Piyasalar ABD başkanlık seçimlerinden gelen haberlere odaklanmış durumda. Euro/TL ise dün tekrar 10.0142 seviyesine yükselerek rekor kırdı, ardından 9.99’a geriledi.
Dolar/TL küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü sert dalgalanma ardından tarihi zirvelerinin altında güne başladı.
Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım’da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı bekleniyor.
Dolar/TL dün 8.4250-8.52 bandında her iki yönlü sert dalgalandı. Kurda hem aşağı yönde hem yukarı yönde görülen en üst seviyeler gün içinde bir kaç kez görüldü. Küresel piyasalarda da benzer süreçler yaşandı.
TCMB’nin politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının belki de 19 Kasım’ı beklemeden atılabileceği beklentisi bu hafta TL’deki kazançlarda etkili olurken dün piyasalarda esas değişimi getiren ise ABD seçimleri oldu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.