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Et de zamlandı

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Zam furyasına et de girdi. Kuzu etinin kilosu 125 TL’den 145 TL’ye dana kuşbaşı fiyatı da 110 TL’den 125 TL’ye yükseldi

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Et de zamlandı

 
Akaryakıt ve dövizin artması nedeniyle birçok ürüne zam gelmesinin ardından et fiyatlarına da artış geldi.
45 TL olan canlı kuzunun fiyatı 47 TL oldu. Kasaplarda bulunan kuzu etinin kilosu 125 TL’den 145 TL’ye çıktı. Dana kuşbaşının fiyatı ise 110 TL’den 125 TL’ye kadar yükseldi.
Artışlarda canlı hayvan fiyatlarının artması ve hayvan sayısında azalmanın da etkisi olduğu öğrenildi.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kuzunun bu dönemde turfanda olduğunu ve hayvan sayısında azalma yaşandığını ifade ederek, 45 TL olan canlı kuzu fiyatının 47 TL’ye çıktığını söyledi.
Naimoğulları, maliyetlerinin yüzde 150-200 arttığına dikkat çekerek, şimdilik sadece kuzuda 1-2 TL’lik bir artışın söz konusu olduğunu ama böyle giderse dana ve diğer canlı hayvanlarda da artışa gideceklerini belirtti.
 
 
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