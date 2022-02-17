Et de zamlandı

Zam furyasına et de girdi. Canlı hayvan fiyatlarının artmasıyla kasaplardaki kuzu etinin kilosu 125 TL’den 145 TL’ye çıktı; dana kuşbaşı fiyatı da 110 TL’den 125 TL’ye yükseldi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kuzunun bu dönemde turfanda olduğunu ve hayvan sayısında azalma yaşandığını ifade ederek, 45 TL olan canlı kuzu fiyatının 47 TL’ye çıktığını söyledi.

Naimoğulları, maliyetlerinin yüzde 150-200 arttığına dikkat çekerek, şimdilik sadece kuzuda 1-2 TL’lik bir artışın söz konusu olduğunu ama böyle giderse dana ve diğer canlı hayvanlarda da artışa gideceklerini belirtti.