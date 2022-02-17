banner762
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
6 0
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
10 0
 
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
30 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
17 0
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
122 0
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
11 0
Akaryakıta okkalı bir zam daha
Akaryakıta okkalı bir zam daha
21 0
banner797

Et de zamlandı

banner476

banner714
Et de zamlandı

Zam furyasına et de girdi. Canlı hayvan fiyatlarının artmasıyla kasaplardaki kuzu etinin kilosu 125 TL’den 145 TL’ye çıktı; dana kuşbaşı fiyatı da 110 TL’den 125 TL’ye yükseldi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kuzunun bu dönemde turfanda olduğunu ve hayvan sayısında azalma yaşandığını ifade ederek, 45 TL olan canlı kuzu fiyatının 47 TL’ye çıktığını söyledi.

Naimoğulları, maliyetlerinin yüzde 150-200 arttığına dikkat çekerek, şimdilik sadece kuzuda 1-2 TL’lik bir artışın söz konusu olduğunu ama böyle giderse dana ve diğer canlı hayvanlarda da artışa gideceklerini belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.