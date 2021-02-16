Esnafın dayanacak gücü kalmadı

Dükkanlarını kapatalı üçüncü haftaya giren esnafın artık dayanacak gücü kalmadı. İş yapamayan ve elinde avucunda ne varsa tüketmiş durumda olan esnaf, hükümetten destek bekliyor

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasıyla kepenk indiren esnaf üçüncü haftada da evlerinde oturuyor.

Maddi olarak ciddi sıkıntılar yaşayan esnafın bu kapanmayla birlikte artık elinde avucunda ne kaldıysa tüketme noktasına geldi.

Şubat ayının yarısının bittiği bu günlerde hiç iş yapmayan esnaf ay sonunun yaklaşmasıyla ciddi bir borç yükünün altına da girecek.

Dükkan kiraları ve kredi borçlarıyla karşı karşıya kalacak olan esnaf, bu paraları bulmak için halen daha işlemeyi bekliyor.

Covid-19 nedeniyle iş yapamayan esnaf kesimi, elinde avucunda ne varsa tüketmiş durumda. Bundan sonraki süreçte haftaya açılma olması durumunda bile dükkanlarını açamama ve tümden kapatma noktasına geliyor. Esnaf, hükümetten kapanmanın kötü etkilerini aşmak için bir takım açılımlar bekliyor. Bu açılımların hayata geçmemesi durumunda ise ülkede ciddi bir ekonomik buhran yaşanacağı uyarısında bulunuyor.



