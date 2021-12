Esnafa ve küçük işletmelere ‘‘Kredi Garanti Fonu” desteği ile yeni kredi

Near East Bank, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile gerçekleştirdiği yeni protokol ile, şahıs işletmeleri de dahil tüm ticari küçük işletmelerin Covid-19 salgını nedeniyle bozulan ekonomik dengelerini yeniden tesis etmek amacıyla, mali sıkıntıların aşılmasına kaynak sunuyor.

KGF Küçük İşletmeler Kredisi, İlk 6 ayı ödemesiz, toplam 36 ay vade imkanı, yıllık %13 faiz oranı ve 100 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile Near East Bank’ta. Krediye başvurmak isteyen firmalar için 100.000 TL’ye kadar kullandırılacak kredilerde kullandırım amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmayacak ve kullandırılan kişilere ferdi kaza sigortası yapılacak şekilde düzenlendi.

KGF Küçük İşletmeler Kredisi ile ilgili olarak Near East Bank Ticari Bankacılık Grup Müdürü Kutay Canateş;

“Ülkemizde esnafımızın ve küçük işletmelerin yaşadıkları sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzalamış olduğumuz yeni protokol sayesinde işletmelerin ekonomik faaliyetlerini destekleyerek, küçük işletmelerin Covid-19 salgını nedeniyle bozulan ekonomik dengelerini yeniden tesis etmeleri ve mali sıkıntılarının aşılmasına kaynak sunuyoruz. Son dönemlerde mali kaynağa erişimde en büyük sıkıntı olan teminat bulma güçlüğünü çeken esnaf ve küçük işletmeler finansmana erişimde zorluk yaşamakta. Bu nedenle, genişleyen ürün yelpazemizle Küçük İşletmeler Kredimizin onlara fayda sağlayacağını düşünüyor ve daha fazla kesime destek olmayı amaçlıyoruz. Kredimizden faydalanan firmalar temin ettikleri kredi tutarıyla mevcut finansman sıkıntısına çözüm bulabilecek, sermayesinin finansmanında kullanarak işlerini devam ettirebilecekler.” dedi.

Near East Bank’ın sunduğu KGF Küçük İşletmeler Kredisi hakkında bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapalabilecekler. Lha