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Erşangil: “Göç Yasasıyla ilgili verilen sözlerin, atılan imzaların arkasında durulsun"

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2010 yılında yürürlüğe giren bu yasayla kamu çalışanları arasında ciddi eşitsizlik yaratıldığını, Başbakan Ünal Üstel’in bu mağduriyeti gidereceği sözü verdiğini savunan HAKSEN BaşkanıErşangil,  2022’de kamuda örgütlü sendikalarla imzalandığını söylediği protokolün gereğinin yapılmasını istedi.

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Erşangil: “Göç Yasasıyla ilgili verilen sözlerin, atılan imzaların arkasında durulsun"
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, halk arasında "Göç Yasası" olarak bilinen kamu çalışanlarının maaşlarını düzenleyen yasayla ilgili  verilen sözlerin, atılan imzaların arkasında durulmasını talep etti.

2010 yılında yürürlüğe giren bu yasayla kamu çalışanları arasında ciddi eşitsizlik yaratıldığını, Başbakan Ünal Üstel’in bu mağduriyeti gidereceği sözü verdiğini savunan Erşangil,  2022’de kamuda örgütlü sendikalarla imzalandığını söylediği protokolün gereğinin yapılmasını istedi.
Yazılı açıklamasında Başbakan Üstel’in sendikanın çağrısına sessiz kaldığını da ileri süren Erşangil, “Başbakan sözünün gereğini yerine getirinceye dek bu yöndeki ısrarımız devam edecek. Eşitlik lütuf değil, haktır. Göç Yasası mağdurlarının haklarını almakta kararlıyız. Daha fazla zaman kaybetmeden verilen sözlerin, atılan imzaların arkasında durulmasını bekliyoruz” dedi.
 
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