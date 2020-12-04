Enflasyon hortladı! Ayşe Teyze aldı, yabancı sattı

- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayında, manşet TÜFE enflasyonu, piyasa beklentisinin üzerinde, bizim ise beklentimize çok yakın %2,3 artarken, yıllık rakamı da 15 ayın en yükseği olan %14,03’e taşıdı.
- Döviz kurunun geçişkenliği yansıtan yurtiçi ÜFE (üreticiye yansıyan enflasyon) aylık %4,08 artarken, yıllık gerçekleşme %23,11 ile son 17 ayın zirvesinde oldu. Ekonometrik modeller, ÜFE’nin 1/3 oranında TÜFE’ye yansıyacağını gösteriyor. Yani? Yeniden enflasyonist dönem başlıyor!
- Haliyle, enflasyon canavarının son 2 aydır hortlaması, ilave bir faiz artırım beklentisi de yaratabilir! (bakınız grafik).
- İçeride gündem enflasyon iken, dışarıda ise, küresel risk iştahı, artan vaka sayılarına rağmen yılsonu etkisi ile iyimser tarafta kalmaya dün de devam ettiğini gördük.
- Doların küresel bazda değer kaybetmesi, haliyle doların küresel olarak değerini gösteren DXY endeksinin 90,6 ile 32 ayın en düşük düzeyine gerilemesine neden olurken, EUR/USD paritesi de 32 haftanın zirvesi olan 1,215 seviyesine yükseldi. Adım adım 1,23 seviyesindeki hedefimize yürüyoruz. EURUSD uzun devam.
- Sterlin cephesinden gelen son haberler, piyasaların beklediği ve roketin yakıtını ateşleyecek ölçüde değil. AB ile ticaret görüşmelerinde halen daha fikir ayrılıkları devam ederken, GBP/USD paritesi önemli bir teknik seviye olan 1,34’ün hemen üzerinde son dakika golu için bir umutla bekliyor. GBP/USD halen daha pusudayız.
- Para ve Banka İstatistikleri
TCMB verilerine göre, Ayşe Teyzenin döviz talebi, 27 Kasım haftasında durmuş. Lakin, son 3 haftada, yabancı yatırımcı, Türkiye’den hisse sened ve devlet tahviline $1,85 milyar giriş yapmış (turuncu). Ayşe Teyze ise (gerçek kişiler) bu girişin iki katını almış: $3,7 milyar (mavi). Mavi çizginin beli bükülmeden, kurda kalıcı düşüş zor görünüyor!
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