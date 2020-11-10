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“En son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız gemidir”

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Avunduk, 2021 yılı için bütçe açığının 3.5 milyar TL gibi astronomik bir rakam olacağının beklendiğini, hal böyleyken ülkemde ekonomik istikrar ve çarkların yeniden dönmesi için acilen bir uzlaşı hükümetine ihtiyaç olduğunu belirterek, “en son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız gemidir” dedi

“En son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız gemidir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, ekonomik istikrar ve çarkların yeniden dönmesi için acilen bir uzlaşı hükümetine ihtiyaç olduğunu kaydetti ve “en son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız gemidir” dedi.

KTSO Başkanı Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, turizm ve yükseköğrenim sektörlerinde yaşanan sıkıntılardan ötürü ülkedeki insan dolaşımının azaldığı ve talepte ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Pandemi sürecinde birçok işletmenin zarar gördüğünü dile getiren Avunduk, 2021 yılı için bütçe açığının 3.5 milyar TL gibi astronomik bir rakam olacağının beklendiğini, hal böyleyken ülkemde ekonomik istikrar ve çarkların yeniden dönmesi için acilen bir uzlaşı hükümetine ihtiyaç olduğunu kaydetti.  

Kurulacak hükümetin ülkenin sorunlarına çözümler bulunması amacıyla ivedilikle çalışmalara başlaması gerektiğini dile getiren Avunduk, 2021 yılı bütçesinin hazırlanması, gerekli reformların yapılması ve salgın ile mücadelenin sekteye uğramaması için gerekli tüm adımların atılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Mecliste grubu bulunan partilerin bir an önce siyasi çıkar ve tartışmaları bir yana bırakarak hükümet kurmak için kolları sıvamaları gerektiğini kaydeden Avunduk, istikrarlı bir hükümet modeli için çok da fazla bir seçenek olmadığını savundu.

Avunduk, hem sağlık hem de ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçmekte olduklarını kaydederek, bu dönemde en son ihtiyaç duyacak şeyin kaptansız ve rotasız bir gemi olduğunu belirtti.

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