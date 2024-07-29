En pahalı KKTC

Londra merkez, İstanbul Şişli merkez ve KKTC’deki bir zincir marketteki fiyatların karşılaştırması, ülkemizin giderek daha da pahalı olduğunu ortaya koydu.
Bir vatandaşın, hafta sonu alış- verişini ortaya koyan listeye göre, İngiliz bir vatandaş 2 bin 972 TL, Türkiye vatandaşı 3 bin 297 TL, KKTC vatandaşı ise 4 bin 837 TL ödeme yapıyor.
Farkın açılmasın en büyük sebebi ise et ve tavuk ürünleri olarak öne çıkıyor.
Haber Kıbrıs’ın kollektif bir çalışma ile ortaya çıkardığı tabloya göre, alış- veriş yapılan ürünlerin tamamında ülkemiz daha pahalı.
Alış- verişin hızla güneye kaymasının ardındaki en büyük neden de pahalılık. KKTC, bir çok üründe fiyat avantajını Güney Kıbrıs’a kaptırmış durumda.
Bu durumdan etkilenen sadece vatandaşın günlük alış- verişi değil, ülke ekonomisi de olumsuz etkileniyor.
Restaurant, otel gibi hizmetler de pahalı girdilerden nasibini alıyor.
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