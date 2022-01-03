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Emlak sektörünün borcu bir milyarı aştı

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KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre emlak sektörünün kredi borcu tarihi zirvede. Ekim’de sektörün borcu ilk kez milyarı geçerken, ödenemeyen borçlar 40,1 milyon TL’de kaldı

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Emlak sektörünün borcu bir milyarı aştı
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Kuzey Kıbrıs emlak sektörünün kredi borcu ciddi oranda artış gösterdi. KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’nin Ekim ayı verileri sektörün kredi borcunun tarihte ilk kez milyar TL’nin üzerine çıktığını gösteriyor.
“Emlak, Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri” adı altında listelenen emlak sektörünün kredileri, bir yılda %48.27 oranında arttı. Ekim 2020’de 691 milyon 455 bin TL olan kredi borcu, Ekim 2021’de 1 milyar 025 milyon 246 bin TL’ye ulaştı. Söz konusu miktar tüm zamanların en yüksek kredi borcu olarak kayıtlara geçti.
1 MİLYAR SINIRI HIZLI AŞILDI… 
Emlak çevreleri ve bankacılar sektördeki kredilerin hızlı artışında Türk Lirası’nın astronomik oranlardaki değer kaybının etkili olduğunu belirtirken, verilerin; kredilerinin çoğunluğunun döviz cinsi borçlardan oluştuğunu gösterdiğine işaret ediyor. Bankaların, Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre Eylül-Ekim arasında kredilerin yaklaşık 100 milyon TL artması, bu görüşü destekliyor.
ÖDENEMEYEN BORÇLAR 40,1 MİLYONDA KALDI… 
Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre emlak sektörünün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) da Ekim 2020-Ekim 2021 periyodunda %35.55 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında 40,1 milyon seviyesine ulaşan TGA, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını aynı seviyede geçti. Temmuz’a 40 milyon 180 bin TL ile sektörde tüm zamanlarda görülen en yüksek miktara ulaşan TGA Ekim itibarıyla 40 milyon 128 bin seviyesinde. Sektörün sorunlu borçları Eylül 2020’de 13 milyon 910 bin TL düzeyinde saptanırken, Temmuz 2021’e kadarki süreçte çok hızlı arttığı da izlendi.
 
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