Elmas devri

KKTC’ye son iki yılda yaklaşık 3 milyon dolar değerinde elmas ithal edildi. Sadece 2023’te ithal edilen elmaslar için harcanan paranın Türk Lirası karşılığı 46 milyon

Ticaret Dairesinin İstatistik Kitabında yer alan verilere göre KKTC’ye son iki yılda yaklaşık 3 milyon dolar değerinde elmas ithal edildi. Tümü Türkiye üzerinden getirilen elmaslar için 2022’de 526 bin; 2023’te ise 2 milyon 223 bin dolar ödendi.

İstatistik yıllığında, sadece 2023’te ithal edilen elmaslar için harcanan paranın Türk Lirası karşılığının yaklaşık olarak 46 milyona denk geldiği belirtiliyor. Ticaret Dairesinin 2022’den önceki yıllıklarında ülkeye elmas ithalatı yapılmadığı görülürken, 2023’te bir önceki yıla göre dört kat artış olduğu göze çarpıyor.

ALTINDAN FAZLA

2023’te Türkiye’den KKTC’ye toplam 373 bin dolar değerinde altın ve 18 bin dolar değerinde gümüş ithal edildi. Aynı yıl, “mücevherci eşyası” olarak tanımlanan malzemeler için toplam 3 milyar 500 milyon dolar harcandı. Veriler, elmas için altın ve gümüşten çok daha fazla para harcandığını ortaya koyuyor. İthalatta elmasa ödenen toplam para, altın ve gümüşe ödenen paradan neredeyse 6 kat fazla. Türkiye’de elmas madeni bulunmuyor. Buna karşılık Güney Afrika ve Avustralya gibi yerlerde çıkarılan taşlar KKTC’ye Türkiye üzerinden ulaşıyor.

YÜZÜK VE KOLYE

Dünyanın en değerli taşı olarak bilinen elmas en çok mücevher sektöründe kullanılıyor. Ayrıca dünyada son zamanlarda kesim sanayi, uzay ve silah endüstrisi ile bilgisayar teknolojisinde elmas parçalarından yararlanılıyor. KKTC’ye getirilen elmasların mücevher olarak piyasaya sunulduğu biliniyor. Ülkedeki kuyumcularda özellikle “elmas yüzük” satışları öne çıkıyor. Elmas yüzüklerin satış bedeli 80 bin liraya kadar yükseliyor. En düşük ağırlığa sahip elmas yüzükler bile en az 10 bin liralık fiyatlarla satılıyor. Elmas kolyelerde de fiyatlar 80 bin liraya kadar çıkıyor.