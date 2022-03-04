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Elektrik zammı tarım sektörünü “tümden batıracak"

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, “Hükümetin aldığı elektrik zammı tüm tarımı batıracak. Aynı zamanda bu zam furyasına bir zam furyası daha getireceğinin habercisidir” dedi

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Elektrik zammı tarım sektörünü “tümden batıracak"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, hükümetin aldığı elektrik zammı kararına tepki göstererek, elektrik zammının tarım sektörünü “tümden batıracağı” uyarısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu adına Birlik Başkanı Turgut Akçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin aldığı elektrik zammı tüm tarımı batıracak. Aynı zamanda bu zam furyasına bir zam furyası daha getireceğinin habercisidir” dedi. Akçın, elektrik zammından dolayı tüm ürünlere gelecek yeni zamlarda bu ülkede “geçinebilenin sihirbaz olması lazım” dedi.

“Narenciyede kimyevi gübrelerin yüzde 300 civarında zamlandığını, benzin, mazota zam geldiğini” belirten Akçın, “Elektriğe gelen yüzde 170 zam ile, her türlü tarımın; sebzecilik, meyvecilik, zeytincilik, patates üretimi ile seracılığın ve ülkeye en çok döviz getiren narenciye üretiminin sekteye uğrayacağı” uyarısında bulundu.

Akçın, “Tarımla uğraşan, geçimini üretimle sağlayan ve halkının ihtiyaçlarını karşılayan üreticiler üretimden koparılırsa veya ürettiklerini ürünü bugünkü fiyatların üç katına üretecek olurlarsa ülke halkının bu ürünleri taneyle bile alamayacaklarını” söyledi.

Narenciye üreticisinin ise, geçen yıl sulama sezonunda tonunu 2 TL civarında aldığı suya bu yılki sulama sezonunda 6 TL civarında ödemek zorunda kalacağına işaret eden Akçın, “Bu paraya bahçe sulamak ve üretim yapmak imkansız. Bahçeler kurumaya terk edilecektir. Bu da ülkemize büyük döviz kaybı olacaktır” diye konuştu.      

“Pandemi bize hep tarıma destek olmamızı ve kendi kendimize yeterli olmamıza ibretlik bir ders olmuştur. Ancak bu okkalı elektrik zammı bizim tarımdan kopmamıza vesile olacak” diyen Akçın, bunun da “bu zamları tarıma getirenlere mal olacağını” söyledi.

Narenciye üreticilerine yönelik desteklerle ilgili önerilerde de bulunan Birlik Başkanı Akçın, “Su birliklerinin su motorları için özel bir destek verip, 1TL Kws civarında tutulması için hükümetin destek vermesinin” ve “Türkiye’den gelen suyun bir an önce, 50-100 krş. gibi makul bir fiyata üreticiye ulaştırılmasının” sağlanmasını çağrısında bulundu.

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