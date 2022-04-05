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Elektrik birim fiyatlarında indirime gidildi

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Elektrik birim fiyatlarında indirime gidildi

Bakanlar Kurulu, vatandaşın yoğun tepkisi sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gitti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte indirime gidileceğini açıkladı.

Yeni rakamlar şöyle:

0 – 250 birim: 0,98 TL

250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye

501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye

750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye

Öte yandan tüm sektörlerin elektrik birim fiyatlarının ise 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldüğünü de belirten Başbakan Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.

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