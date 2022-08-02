Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) son gelen elektrik faturalarıyla işletme giderlerindeki artışın tahmin edilen yıllık yüzde 160’dan, yüzde 200’lere dayandığını kaydetti; “Elektriğe son bir ayda gelen zamlar, ne işletme ne de aile bütçesi bıraktı” dedi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç yazılı açıklamasında, bütün bu yaşananlardan ve yapılanlardan sonra hükümetten bir beklentileri olamayacağını kaydetti, sözün anlamı kalmadığını, halkı savunmak, yeni bir seçenek yaratmanın başta muhalefet partileri olmak üzere, vicdanı olan herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Giderlerindeki büyük artışa rağmen cirosunda artış yapamayan birçok işletme olduğunu ifade eden Ardıç, “Elektrik Kurumu; kötü niyetler ve farklı amaçlardan dolayı neredeyse iflasa sürüklendi. Şimdi de ortaya çıkan zarar faiziyle birlikte halka ödetilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Aylardır tartışılan asgari ücret artışının sadece elektrik zammı ile sıfırlanıp gittiğini belirten Ardıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu ülkede ana politika para toplayıp, devlet giderlerini, harcamalarını karşılamaktan ibaret olduğu sürece geleceğimiz kararmaya devam edecek. Boynu altında kalanlar gidecek… İşletmelerin iflas edip kapanmaları, işsizliğin büyümesi kimin umurunda!Elektrik harcamaları dışında, kira, akaryakıt, borç faizi gibi diğer giderleri de yan yana koyduğumuz zaman nasıl bir cehennemi yaşadığımız çok açık değil mi?Anladık; bir kısmımıza hala daha sıra gelmemiş olabilir! Ama yolun sonunda sıranın hepimize geleceği açık!”

