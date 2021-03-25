Elektriğe okkalı zam yolda

Elektriğe önümüzdeki aydan itibaren yüzde 15 zam yapılması planlanıyor. Bakan Arıklı “Dolar arttı, akaryakıt fiyatları da attı. Mecburen zam yapmak zorundayız” dedi

Murat ASLAN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, El-Sen’in “15 Nisan’dan sonra elektrik olmayacağı” yönündeki iddiasını yalanladı.

Diyalog TV’de Gündem Özel’e telefonla bağlanan Arıklı, akaryakıt konusunda Nisan sonuna kadar bir sıkıntı olmadığını, ihale sürecinin de devam ettiğini, 31 Nisan itibariyle de ihalenin neticeleneceğini ve 15 gün içinde de yakıt geleceğini belirtti.

Arıklı, “Sendika bilinçli olarak yaygara koparıyor. Ciddiye almıyoruz” dedi.

Arıklı daha önce 220 dolara alınan yakıtın Kıb-Tek’e 450 dolara yakıt satıldığını, söz konusu yakıtın da kalitesiz olduğunu ve bu nedenle Teknecik’teki jeneratörlerin arızalandığını söyledi.

Erhan Arıklı elektriğe zam yapılacağı haberini de verdi.

KIB-TEK’in kilowatt saatini 119 kuruşa ürettiği elektriği 97 kuruşa sattığını söyleyen Arıklı, kurumun zarara uğradığını belirtti.

Yarın kurumun zam kararı almak zorunda kalacağını söyleyen Arıklı şöyle dedi:

“Elektrik için yeni bir zam yapılmak zorunda. Dolar arttı, akaryakıt fiyatları da attı. Mecburen zam yapmak zorundayız. Nizamname böyle emrediyor. Cuma günü yönetim kurulu bu konuyu görüşecek ve ben de Bakanlar Kurulu’na götüreceğim. Bakanlar Kurulu bir formül üretirse ne ala, üretemezse mecburen zamlı tarife yürürlüğe girecek.”

Elektriğe muhtemelen yüzde 15 zam yapılacağını ifade eden Arıklı, 600-700 TL elektrik faturası ödeyenlerin önümüzdeki aydan itibaren 800-900 TL ödemek zorunda kalacağını vurguladı.

