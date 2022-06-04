Elektriğe bir zam daha gelecek

Akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamların ardından, elektriğe zam da yolda. Maliye Bakanı Atun, elektrikte maliyetin 3.30 TL’ye yükseldiğini belirterek, “Bu noktada fiyatta güncelleme gerekecek” dedi



Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili sorulara yanıt veren Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrikte zam yapılacağı sinyalini verdi.

Atun, elektrik fiyatlarına bir güncelleme gerekeceğini ifade etti.

Atun, çalışmanın henüz tamamlanmadığını tamamlanınca ne kadar bir zam yapılması gerektiğini tartışacaklarını ifade ederek şu an için Kıb-Tek'in üretim maliyetinin 3.30 TL'lere dayandığını belirtti.

Bakan Atun, yapılacak fiyat güncellemesinden vatandaşları yüksek oranda etkilenmemesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kurumun hesaplamasına rağmen şu anda elektrikte maliyetin 3.30 TL olduğunu ifade etti, “Bize henüz bir şey intikal etmedi. 3-4 gün önce oldu bu çalışma. Bu noktada fiyatta güncelleme gerekecek” açıklamasını yaptı.

“Vatandaşın yüksek oranda etkilenmemesi için devlette kendi adına bir tasarrufta bulunacaktır” diyen Atun, “Yüksek elektrik artışı olmaması için bütçeden destek olacak” şeklinde konuştu.

Atun, yakıtın yasa gücündeki kararname ile ihalesiz alımındaki nedenin, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti.

Atun, kalite ve lojistikten kaynaklı sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle devletten devlete, yani Türkiye’den doğrudan yakıt alınmasının riskleri daha da düşüreceğini düşündüklerini söyledi.

Elektrik İnkişaf Yasası’na göre kurumun Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olması gerektiğinin ifade edildiğini, geçmiş dönemde farklı hükümet modellerinde böyle bir uygulamanın yapıldığını savunan Atun, “Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu döneminde Kıb-Tek, Maliye Bakanlığı’na bağlıydı. Bu tür farklılıklar olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Atun, Kıb-Tek’te aktif bir görevde olan bir kişinin pasif yere alınması için Koordinasyon Kurulu’nda görevlendirildiğini kaydetti.



