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El-Sen: T&T Aklımızla dalga geçmeye çalışıyor

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EL-SEN, T&T’nin “KIB-TEK’ten 70 Milyon TL alacaklı olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi: “Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Şirketin bugünkü rakamlar itibarıyla KIB-TEK’e, son üç ayı kapsayan 52 Milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 Milyon TL’lik taksit borcu bulunuyor Aklımızla dalga geçmeye çalışan Sayın Turanlı, resmi rakamlar ortada dururken, nasıl olup da KIB-TEK’ten ‘alacaklı’ çıktığını kamuoyuna açıklamakla mükelleftir.”

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El-Sen: T&T Aklımızla dalga geçmeye çalışıyor
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havaalanı işletmecisi T&T şirketinin “KIB-TEK’ten 70 Milyon TL alacaklı olduğu” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi, bunun “gerçekle uzaktan yakından ilgisi” olmadığını belirtti.
El-Sen Genel Başkanı Tuğcu yazılı açıklamasında, "Emrullah Turanlı böylesi bir iddiayla kamuoyunu manipüle etmeye çalışadursun, şirketin bugünkü rakamlar itibarıyla (18 Ekim 2024) KIB-TEK’e, son üç ayı kapsayan 52 Milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 Milyon TL’lik taksit borcu bulunmaktadır. “ ifadelerini kullandı.
-“52 Milyon TL halen bakiye hanesinde borç olarak duruyor. Borcunun ödenmemiş 99 Milyon TL’lik taksit tutarı var”
El-Sen Genel Başkanı Tuğcu, devamla şunları kaydetti:
“T&T, 16 Ekim günü kuruma, son üç aydır biriken fatura miktarı olan 71 Milyon TL’nin 19 Milyon TL’lik miktarını öderken, geriye kalan 52 Milyon TL halen bakiye hanesinde borç olarak durmaktadır.
T&T’nin, Temmuz 2023-Temmuz 2024 dönemini kapsayan ve Bakanlar Kurulu tarafından yapılandırılan borcunun ise henüz ödenmemiş 99 Milyon TL’lik taksit tutarı vardır. Aklımızla dalga geçmeye çalışan Sayın Turanlı, resmi rakamlar ortada dururken, nasıl olup da KIB-TEK’ten ‘alacaklı’ çıktığını kamuoyuna açıklamakla mükelleftir.”
 
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