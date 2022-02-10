El-Sen, Maliye Bakanlığı'na yarına kadar süre verdi

El-Sen bugün itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 155 milyon TL borcu olduğunu savunarak, yarın itibarıyla Maliye Bakanlığının elektriğinin kesileceğini ve ödeme yapılmaması halinde Bakanlığa akım verilmeyeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Maliye Bakanı’nın Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan borcunun “tümünü kuruma ödediğine” yönelik açıklamasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürdü.

Sendika, bugün itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 155 milyon TL borcu olduğunu savunarak, yarın itibarıyla Maliye Bakanlığının elektriğinin kesileceğini ve ödeme yapılmaması halinde Bakanlığa akım verilmeyeceğini açıkladı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Maliye Bakanı, bugün yapmış olduğu açıklamada, Maliye’nin Kıb-Tek’e olan borcunun tümünün Kurum’a ödendiğini açıklamıştır. Bu açıklama gerçekler ile bağdaşmıyor. Maliye Bakanı topluma doğruları söylemiyor. Gerçek olan bugün itibarı ile Maliye Bakanlığı’nın Kurum’a olan borcu 155 milyon TL’dir” dedi.

Açıklamada, “Yarın itibarıyla Maliye’nin borcundan dolayı elektriği kesilecektir. Ödeme yapılmadığı takdirde Maliye Bakanlığı’na akım verilmeyecektir” ifadelerinde de yer verildi.