El-Sen: Belediyelere ve özel su birliklerine güvenmiyoruz

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “merkezi hükümetin koltuk kaygısıyla yaptığı baskılar” sonucunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, daha önce defalarca yapılandırma yapılmasına rağmen yine belediyeler ve özel su birliklerine dönük milyonlarca TL’lik borçları yapılandırma çabasına girdiğini savunarak, buna karşı çıktı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Belediyelerin geçmişte birçok kez yapılandırılan borçlarını ödemediğini savunarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun belediyeler ve özel su birliklerine dönük milyonlarca TL’lik borçları yapılandırma çabasına karşı çıktığını duyurdu.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “merkezi hükümetin koltuk kaygısıyla yaptığı baskılar” sonucunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, daha önce defalarca yapılandırma yapılmasına rağmen yine belediyeler ve özel su birliklerine dönük milyonlarca TL’lik borçları yapılandırma çabasına girdiğini savunarak, buna karşı çıktı.

Özkıraç açıklamasında, “Birçok kez yapılan yapılandırmaları ödemeyen ve her defasında yeni yapılandırmalar talep edip süreci oyalan belediye başkanlarına güvenimiz kalmamıştır. Bu konuda yönetim kurulunu uyarıyoruz, bu adımlarınızı zam yaparak halktan çıkarmanıza izin vermeyeceğiz. Belediyelere gerekli tolerans geçmişten günümüze fazlasıyla gösterilmiştir, artık yeter” ifadelerine yer verdi.

Özkıraç ayrıca, Maliye’nin de ödemesi gereken teşviklerden dolayı Kıb-Tek’e 120 Milyon TL borcu olduğunu hatırlattı.