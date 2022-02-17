Ekonomik örgütlerden ülkeye getirilecek işçilere yönelik ortak proje

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, proje doğrultusunda, talep edilen iş gücünün aranan vasıflara haiz olup olmadığı geleceği ülkede teste tabi tutularak, uygun vasıfta ise sertifikasyon merkezleri tarafından sertifikalandırılıp ülkeye getirilmesinin sağlanacağı bildirildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Restorancılar Birliği (Res-Bir) tarafından nitelikli işçilerin ülkeye gelmesini sağlayacak bir proje hazırlandığı duyuruldu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, proje doğrultusunda, talep edilen iş gücünün aranan vasıflara haiz olup olmadığı geleceği ülkede teste tabi tutularak, uygun vasıfta ise sertifikasyon merkezleri tarafından sertifikalandırılıp ülkeye getirilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bir süredir üçüncü dünya ülkelerinden getirilmeye çalışılan işçilerin, firmalar tarafından talep edilen niteliklere ve vasıflara haiz işçiler olmadıkları, talep edilen ve taahhüt edildiği özelliklerden uzak vasıfsız işçiler oldukları hususunun bilgilerine getirildiğini söyledi.

Söz konusu işçilerin, firmaların bilgisi dışında yoğun bir biçimde Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan geçtikleri veya girişimde bulunduklarını söyleyen Gürcafer, bu durumun iş kaybın dışında, uluslararası camiada da KKTC’nin insan kaçakçılığı merkezi olarak anılması ve dolaylı olarak hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne uluslararası camiada sıkıntı yarattığını dile getirdi.

Gürcafer, “Hayata geçirilen bu proje doğrultusunda talep edilen iş gücünün aranan vasıflara haiz olup olmadığına geleceği ülkede teste tabi tutularak ve uygun vasıfta ise sertifikasyon merkezleri tarafından sertifikalandırılıp ülkemize getirilmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.