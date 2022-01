Ekonomik karamsarlık büyüyor

RUDEX’in araştırmasına göre, ülkede vatandaşların yaklaşık 40’ı aylık gelirini düşük ya da çok düşük olarak nitelerken, yüzde 55’i orta düzey olarak niteliyor. Her 10 kişiden 8’i genel ekonomik koşulların 2022’de daha kötü olacağını düşünüyor

RUDEX Danışmanlık tarafından KKTC genelinde ‘sosyal yapı’, ‘ekonomik durum tespiti’, ‘pandemi ve sağlık hizmetleri algısı’ konuları üzerinden bir araştrma yapıldı.

Araştırmaya göre, halkın 2022 yılı için KKTC’nin ekonomik koşulları hakkındaki düşünceleri olumsuz.

Pandemi koşullarında ağırlaşan hayat şartları Kıbrıs Türk halkını umutsuzluğa düşürürken her 10 kişiden 8’i genel ekonomik koşulların 2022’de daha kötü olacağını düşünüyor…

Araştırmaya Lefkoşa’dan 362, Gazimağusa’dan 288, Girne’den 266, İskele’den 121, Güzelyurt’tan 117 ve Lefke’den 77 toplamda bin 231 kişi katıldı.

Araştırma sonuçlar şöyle:

Her 100 kişiden yaklaşık 40’ı aylık hane gelirini düşük ya da çok düşük olarak nitelerken %55’i hanehalkı gelirini orta düzey olarak niteliyor. Hanehalkı gelirini yüksek ya da çok yüksek olarak nitelendirenlerin oranı ise sadece %7.

KKTC vatandaşlarının 2022 yılı için KKTC’nin ekonomik koşulları hakkındaki düşünceleri olumlu değil. Her 10 kişiden 8’i genel ekonomik koşulların 2022’de daha kötü olacağını düşünüyor. Katılımcıların sadece yüzde 5’lik bölümü 2022’de ekonomik koşulların daha iyi olacağı yönünde pozitif bir bakış açısına sahip. Bu oran 60 yaş üzeri vatandaşlar arasında yüzde 10’a yükselmekte.

KKTC vatandaşlarının 2022 yılı için KKTC’nin ekonomik koşulları hakkındaki düşüncelerini yaş grupları ve ayrıca hane gelirlerine ilişkin değerlendirmeleri ışığında incelediğimizde, örneğin 60 yaş üzeri vatandaşlar arasında ülkedeki ekonomik durumun 2022’de daha iyi olacağını düşünenlerin oranının genele göre iki kat daha yüksek olduğu görülmekte.

Öte yandan, hane gelirlerinin düzeyini çok düşük ya da düşük olarak niteleyenlerle hane gelirini yüksek ya da çok yüksek olarak niteleyenlerin ekonomik gidişata ilişkin beklentileri arasında istatistiksel anlamlılık içeren farklılaşmalar olmadığı da gözlemlenmekte.

AYLIK HANE GELİRİNİN TEMEL KAYNAKLARI

Deneklerden hane gelirlerini ana gelir kalemlerine göre oransal olarak dağıtmaları istendi. Grafik, KKTC’de farklı kalemlerin hanehalkı gelirleri içindeki (gelir miktarından bağımsız) ağırlığını göstermekte. Doğal olarak hane gelirlilerinin önemli bir kısmını çalışma karşılığı maaş ya da emekli maaşı oluşturmakta. Ticaretle geçinen aileler için temel gelir kaynağı ticari kazanç iken, ülke genelinde bakıldığında, ticari kazancın gelir sepeti içindeki payının hayli düşük olduğu görülmekte. Özellikle ülke dışından gelen öğrenciler sayesinde kira gelirleri hanelerin gelir sepeti içinde maaşlardan sonraki en önemli kalem haline geldi.

TASARRUF MU O DA NE?

Araştırmaya katılan her 4 aileden 3’ü mevcut gelir şartlarında tasarruf yapamadığını belirtiyor. Tasarruf yapamayan ailelerin önemli bir bölümü Güzelyurt ve İskele bölgesinde yoğunlaşıyor.

YAŞANILAN KONUTUN SAHİPLİK DURUMU

KKTC’de yaşanılan konutun sahiplik oranı ise yüzde 72 olarak tespit edilirken, kira ödenmeden oturulan aileye veya yakına ait konutlar da dahil edilirse oran yüzde 76’ya ulaştığı aktarıldı. Yaklaşık her 4 KKTC vatandaşından 1’inin yaşadığı konutun kendine ait olmadı ve kira ödediği saptandı.

HER 10 KKTC VATANDAŞINDAN 9’U EN AZ BİR BANKA İLE AKTİF ÇALIŞIYOR

Görüşlerine başvurulan her 10 KKTC vatandaşından yaklaşık 9’unun en az bir banka ile aktif olarak çalıştığı tespit edildi. Bankalar ile görece daha az çalışanların 18-30 yaş grubu ile 60 yaş üzeri vatandaşlar olduğu belirlendi. Lefke’de herhangi bir banka ile çalışmayanların oranı ise yüzde 20’ye yakın.

EURO CAZİP GELİYOR

Halkın %38’i Euro geçişten yana eğilim belirtirken TL kullanımına devam yönünde görüş bildirenlerin oranı ise %36’da kalıyor. Güney Kıbrıs’ta Euro kullanılır olmasının bu görüşün şekillenmesinde etkisi olduğu anlaşılıyor.