banner480
banner69
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
416 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
17 0
 
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
21 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
415 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
35 0
banner529

Ekonomide yüzde 15 daralma bekleniyor

banner476

Ekonomist Yenal Süreç, bu yıl ekonomide yüzde 15 civarında daralma beklendiğini aktardı

Ekonomide yüzde 15 daralma bekleniyor

Katıldığı bir TV programında, ciddi bir bütçe açığı olacağına vurgu yapan Ekonomist Yenal Süreç, ekonominin bu yıl içinde iki haneli rakamlar çerçevesinde daralacağının öngörüldüğünü belirterek, daralmanın yüzde 15 civarında beklendiğine işaret etti.
2021 bütçesinin öngörülemediğini, hangi kalemlere bütçenin gideceğinin bilinmediğini dile getiren Süreç, son 15 yıldır, bütçenin toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığını vurguladı.
Koronavirüsle birlikte sağlık alt yapısının ne kadar eski olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Süreç, 2021 bütçesinden sağlık alanına daha fazla kaynak aktarılması gereken bir yıl olacağını aktardı. “Ekonomiyi yürütmek isterseniz biraz açılım yapıyorsunuz bu sefer sağlıkta sıkıntılar yaşanıyor” diyen Süreç, ikilemle karşı karşıya kalındığını bildirdi. Bu yapı içinde rahat bir ekonomik manevra yapmanın kolay olmadığını anlatan Süreç, “Bütçe açığının finansmanına yönelik Türkiye ile özel bir anlaşma yapılması gerekebilir” dedi.
Yenal Süreç, hükümet konusuna da değinerek, hangi hükümet formülüne gidilirse gidilsin, uzun ömürlü bir hükümet sürecinin yaşanmayacağını söyledi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.