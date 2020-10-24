Ekonomide yüzde 15 daralma bekleniyor

Ekonomist Yenal Süreç, bu yıl ekonomide yüzde 15 civarında daralma beklendiğini aktardı



Katıldığı bir TV programında, ciddi bir bütçe açığı olacağına vurgu yapan Ekonomist Yenal Süreç, ekonominin bu yıl içinde iki haneli rakamlar çerçevesinde daralacağının öngörüldüğünü belirterek, daralmanın yüzde 15 civarında beklendiğine işaret etti.

2021 bütçesinin öngörülemediğini, hangi kalemlere bütçenin gideceğinin bilinmediğini dile getiren Süreç, son 15 yıldır, bütçenin toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığını vurguladı.

Koronavirüsle birlikte sağlık alt yapısının ne kadar eski olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Süreç, 2021 bütçesinden sağlık alanına daha fazla kaynak aktarılması gereken bir yıl olacağını aktardı. “Ekonomiyi yürütmek isterseniz biraz açılım yapıyorsunuz bu sefer sağlıkta sıkıntılar yaşanıyor” diyen Süreç, ikilemle karşı karşıya kalındığını bildirdi. Bu yapı içinde rahat bir ekonomik manevra yapmanın kolay olmadığını anlatan Süreç, “Bütçe açığının finansmanına yönelik Türkiye ile özel bir anlaşma yapılması gerekebilir” dedi.

Yenal Süreç, hükümet konusuna da değinerek, hangi hükümet formülüne gidilirse gidilsin, uzun ömürlü bir hükümet sürecinin yaşanmayacağını söyledi.



